Президент Бразилии: мирное соглашение по Украине должно учитывать интересы Киева и Москвы

При обсуждении мира на Украине оба участника конфликта должны получить выгодные предложения. К такому выводу пришел президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
По словам политика, только участники противостояния знают, что им нужно. По этой причине необходимо убедить их остановить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнул Лула да Силва.
«Мирное соглашение — это не сдача Украины, две вовлеченные стороны должны что-то получить», — отметил политик во время пресс-конференции в Риме.
Напомним, что бразильский лидер встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Собеседники обсудили содействие миру и выдвинули предложения по завершению украинского кризиса.