«Всего шесть комнат». Бузова рассказала о своих планах на элитную виллу в ЮАР

Российская телеведущая Ольга Бузова отправилась в Африку и похвасталась съемной виллой в ЮАР. Об этом сообщили журналисты медиапортала «Первый женский».
В своей интернет-трансляции певица рассказала, что перед длительными съемками есть три свободных дня на отдых. Это время она решила провести на элитной вилле, расположенной на скале, которая омывается океаном.
Бузова похвасталась просторным бассейном. Однако из-за холодной погоды, уточнила она, поплавать в нем не получится. Вместо этого актриса планирует посетить СПА-центр».
«Это мой дом на три дня! Вы представляете, где я буду жить! Вот мой дом. У меня просто нет слов! Божечки! Впервые останавливаюсь тут. Тут всего шесть комнат», — резюмировала она.
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