Спикер МИД России Мария Захарова раскритиковала киевские власти из-за недавнего сноса памятника первому космонавту Юрию Гагарину, простоявшего в украинской столице почти 60 лет. По мнению политолога, обозревателя издания «Украина.ру» Владимира Корнилова, подобный поступок лишь доказывает «раздвоение личности» властей в Киеве.
«Он теперь что — с точки зрения киевского режима, больше не первый космонавт? Или первый не космонавт? Или не Гагарин? Что с ним случилось?» — задалась вопросами Захарова.
Дипломат отметила, что памятник стоял в Киеве много лет, и «все было нормально».
«Абсурдно еще то, что они ведь советских ученых, которые родились на территории нынешней Украины, записывают в украинцы. Теперь у них и конструктор Сергей Королев — "украинец". Так если Королев украинец, то за что же они его, во всех смыслах, творение — памятник Гагарину — сносят? Это же какой-то абсурд. Надо же какую-то логику иметь. А логики нет», — сообщила Захарова.
Напомним, бюст первого советского космонавта Юрия Гагарина демонтировали Киеве 19 июня, от монумента остался только постамент. Гранитный бюст был установлен во дворе Центра технического творчества школьной молодежи в Дарницком районе города конце 1960-х годов. Сам Юрий Гагарин приезжал в Киев в апреле 1966 года.
Как заявил «Политике Сегодня» российский политолог Владимир Корнилов, в борьбе с советскими памятниками проявляется «шизофрения» киевского режима.
«Еще хорошо, что с 2014-го первого космонавта Гагарина там ни разу не назвали "украинцем", что вообще-то свойственно киевскому режиму. А вот когда они объявляют "украинцем" гениального конструктора Сергея Королева, а затем переименовывают улицы, названные в его честь — это уже диагноз», — сообщил аналитик.
Корнилов напомнил, МИД Украины неоднократно объявлял «украинцами» великих русских художников — например, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, — а потом в рамках «дерусификации» переименовывал улицы, названные в их честь.
«Это говорит о полной шизофрении киевского режима, этаком раздвоении личности. По сути, они борются с "российским прошлым", которое ранее сами же объявили своим. Это — общая проблема части украинского общества, живущего под лозунгом "Геть вид Москвы!"» — отметил Корнилов.
Также аналитик отметил, что раньше украинцы еще продвигали образ собственного первого космонавта, Леонида Каденюка, который летал на космическом челноке НАСА «Колумбия» в 1997 году в составе международной миссии STS-87.
«Я лично знал Леонида Каденюка, которого объявили "первым космонавтом незалежной Украины". Он был очень умным и порядочным человеком, который всегда выступал за тесный союз Москвы и Киева, и не переносил проявлений украинского национализма. Но ключевой момент в том, что в Киеве его сделали этаким символом уже после его смерти в 2018 году» — указал политолог.
Однако при его жизни правительству Украины было не до того, чтобы хоть как-то помочь своего герою на старости лет, уточнил он.
«В итоге Леонид Каденюк умер, брошенный всеми, в том числе своим же государством, в бедности и с нищенской пенсией. А уже потом украинские власти вдруг "вспомнили" — мол, "Смотрите, у нас же был свой первый космонавт!" В этом смысле киевский режим действовал вполне в своем духе», — заключил Корнилов.
Напомним, борьба с советскими памятниками на Украине ведется с 2015 года. Так, 17 июня 2023 года в городе Виноградове на Западной Украине демонтировали памятник советскому педагогу и писателю Антону Макаренко.
Кроме того, по всей стране сносят памятники великому русскому поэту Александру Пушкину. К началу 2022 года украинские власти отчитались о сносе свыше 2,5 тысяч монументов по всей стране.