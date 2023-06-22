Мурашко сообщил об историческом минимуме младенческой смертности в России

Исторический минимум младенческой смертности зафиксирован в России. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, показатель младенческой смертности в стране достиг 4,1 промилле, что соответствует 0,41%. Он подчеркнул, что детскому здравоохранению в России уделяется повышенное внимание.
«Буквально каждую неделю открываются медицинские организации, которые оказывают медицинскую помощь детям», — приводит слова главы ведомства РБК.
Россия является первой страной в мире по числу специальных тестов у новорожденных. Об этом Мурашко рассказал на открытии детской поликлиники в Казани.