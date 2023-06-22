Врач Пегова дала советы по питанию людям старше 50 лет

Человек с возрастом должен менять свой рацион питания, поскольку организм уже не может похвастаться быстрым метаболизмом. Особенно это касается тех, кто старше 50 лет.
В таком возрасте фастфуд, сладости и алкоголь становятся еще более вредными, поэтому их лучше исключить полностью. Таким мнением поделилась врач-диетолог Евгения Пегова.
«Не переедайте, не увлекайтесь перекусами. Варите и тушите продукты, а не жарьте», – подчеркнула она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, за основу следует взять диеты долгожителей. В них всегда присутствует большое количество овощей, фруктов и полезных жиров. Это орехи, авокадо и оливки.
Также с возрастом обязательно нужно есть рыбу, морепродукты, нежирное мясо и бобовые. Все эти продукты богаты витаминами и антиоксидантами, а также препятствуют набору лишнего веса, если не переедать, резюмировала медик.