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Прокуратура Швеции допустила сокрытие итогов расследования подрыва «Северных потоков»

Политика
Прокуратура Швеции допустила сокрытие итогов расследования подрыва «Северных потоков»

Швеция может скрыть часть информации из своего расследования по теракту на «Северных потоках». Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры скандинавского государства.

Уточняется, что большую часть материалов планируется опубликовать в том случае, если будет составлено обвинительное заключение.

«Прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части должны остаться конфиденциальными», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Напомним, что газопроводы были подорваны в сентябре 2023 года. По версии журналиста Сеймура Херша, теракт организовали США.

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