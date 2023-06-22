Прокуратура Швеции допустила сокрытие итогов расследования подрыва «Северных потоков»

Швеция может скрыть часть информации из своего расследования по теракту на «Северных потоках». Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры скандинавского государства.
Уточняется, что большую часть материалов планируется опубликовать в том случае, если будет составлено обвинительное заключение.
«Прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части должны остаться конфиденциальными», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
Напомним, что газопроводы были подорваны в сентябре 2023 года. По версии журналиста Сеймура Херша, теракт организовали США.