Профессор Карсон заявил, что у пассажиров батискафа «Титан» мог закончиться кислород из-за стресса

Уровень кислорода в батискафе «Титан», пропавшем в Атлантическом океане, мог подойти к концу. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон.
Эксперт утверждает, что пассажиры батискафа испытывают высокий стресс, из-за чего они дышат значительно чаще. Однако в случае, если они сумели сохранить самообладание, у них все еще есть шансы на выживание, передает РИА Новости.
Карсон также высказался о ходе спасательной операции. По его словам, он обеспокоен большим количеством случайных звуков, отвлекающих спасателей от работы. Кроме того, появление таких звуков может увести их от места, где может находиться батискаф.
Компания OceanGate подтвердила факт исчезновения своего батискафа в минувший понедельник, 19 июня. Он должен был доставить туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». Известно, что на борту находятся пять человек.