Политический деятель напомнил, что польское руководство на протяжении долгих лет демонтирует мемориалы советским воинам. По мнению Мединского, Варшава действует в интересах своего сюзерена, закрывая глаза на то, что важно для ее страны. Это и есть признак Средневековья, сказал помощник президента.