Действия Варшавы свидетельствуют о том, что Польша вновь становится средневековым государством. К такому выводу пришел помощник российского лидера Владимир Мединский.
Политический деятель напомнил, что польское руководство на протяжении долгих лет демонтирует мемориалы советским воинам. По мнению Мединского, Варшава действует в интересах своего сюзерена, закрывая глаза на то, что важно для ее страны. Это и есть признак Средневековья, сказал помощник президента.
«Вот все, что можно сказать про Польшу и в гораздо большей степени еще про Украину», — добавил он.
Соответствующие выводы Мединский озвучил на церемонии открытия стелы «Город трудовой доблести».