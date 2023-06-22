С Новым Годом!

Минтранс Крыма направил транспорт альтернативным маршрутом после удара по Чонгарскому мосту

Общество
Минтранс Крыма направил транспорт альтернативным маршрутом после удара по Чонгарскому мосту

Власти Крыма изменили транспортные потоки между республикой и Херсонской областью после нанесения ударов по Чонгарскому мосту со стороны ВСУ. Об этом заявили представители пресс-службы Министерства транспорта Крыма.

Специалисты ведомства отмечают, что транспорт был направлен альтернативным маршрутом, следующим через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Подчеркивается, что все рейсовые автобусы будут направлены в Армянск, а транспортные колонны грузовиков — в Перекоп. В настоящее время данные пункты пропуска работают в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что Чонгарский мост был обстрелян Вооруженными силами Украины с использованием британских ракет Storm Shadow. В результате обстрела никто не пострадал, однако мост получил повреждения.

#минтранс крыма #маршруты #чонгарский мост