Минтранс Крыма направил транспорт альтернативным маршрутом после удара по Чонгарскому мосту

Специалисты ведомства отмечают, что транспорт был направлен альтернативным маршрутом, следующим через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Подчеркивается, что все рейсовые автобусы будут направлены в Армянск, а транспортные колонны грузовиков — в Перекоп. В настоящее время данные пункты пропуска работают в штатном режиме, сообщает РИА Новости.