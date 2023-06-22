Минтранс Крыма направил транспорт альтернативным маршрутом после удара по Чонгарскому мосту

Власти Крыма изменили транспортные потоки между республикой и Херсонской областью после нанесения ударов по Чонгарскому мосту со стороны ВСУ. Об этом заявили представители пресс-службы Министерства транспорта Крыма.
Специалисты ведомства отмечают, что транспорт был направлен альтернативным маршрутом, следующим через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Подчеркивается, что все рейсовые автобусы будут направлены в Армянск, а транспортные колонны грузовиков — в Перекоп. В настоящее время данные пункты пропуска работают в штатном режиме, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что Чонгарский мост был обстрелян Вооруженными силами Украины с использованием британских ракет Storm Shadow. В результате обстрела никто не пострадал, однако мост получил повреждения.