Sohu: Запад готовит «ливийскую аферу» с замороженными активами РФ

Западные эксперты объясняют задержку тем, что у США и Евросоюза нет правовой базы, позволяющей законно конфисковать замороженные резервы Центробанка России. Но по мнению китайских аналитиков, дело в том, что американцы и европейцы просто не хотят делиться отнятыми у России деньгами с Украиной, и поэтому будут откладывать вынесение решения по данному вопросу на как можно более долгий срок.