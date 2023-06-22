Sohu: Запад готовит «ливийскую аферу» с замороженными активами РФ

Украина внимательно наблюдает за тем, как Запад собирается распорядится замороженными российскими активами на сотни миллиардов долларов, так как все еще надеется получить хотя бы часть этих денег и опасается, что ей ничего не достанется.
Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu. Перевод публикации на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
Как отмечают китайские эксперты, страны Запада, рассуждая о способах «законной» конфискации российских денег, возможно, планируют реализовать аферу, в результате которой вопрос о средствах ЦБ РФ будет закрыт раз и навсегда.
«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что в настоящий момент ведется разработка правовой основы, которая позволит Западу начать использование замороженных российских средств», – напоминают авторы материала.
Украина, по их словам, внимательно наблюдает за тем, как развивается ситуация вокруг замороженных российских денег, надеясь, что Соединенные Штаты и их союзники передадут эти деньги ей. Но Запад не торопится предпринимать решительные шаги, и в итоге решение данного вопроса затягивается на долгие месяцы.
Западные эксперты объясняют задержку тем, что у США и Евросоюза нет правовой базы, позволяющей законно конфисковать замороженные резервы Центробанка России. Но по мнению китайских аналитиков, дело в том, что американцы и европейцы просто не хотят делиться отнятыми у России деньгами с Украиной, и поэтому будут откладывать вынесение решения по данному вопросу на как можно более долгий срок.
Возможно даже, что Запад планирует провернуть с российскими миллиардами тот же трюк, что и с деньгами, принадлежавшими Ливии, которые также были заморожены, а потом просто исчезли со счетов западных банков. В итоге никто из официальных лиц так и не смог объяснить, куда делись ливийские деньги.
И похоже, что на Украине хорошо помнят эту историю и подозревают западных партнеров в желании обмануть Киев. Поэтому украинцы периодически публично напоминают о себе и своих планах на российские деньги.
«Недавно советник украинского президента Олег Устенко выразил надежду, что Украина может погасить часть своего госдолга за счет замороженных западных средств», – отмечают китайские эксперты.
Судя по этому заявлению Устенко, констатирую авторы Sohu, можно сделать вывод, что в Киеве теряют надежду поучаствовать в дележке отнятых у России миллиардов. И именно поэтому Киев, чтобы не оказаться совсем отодвинутым в сторону, и предлагает Западу хотя бы списать Украине часть долгов в счет средств ЦБ РФ.
Но нет никакой уверенности, что Соединенные Штаты и Евросоюз согласятся на это предложение Киева, констатируют китайские аналитики.