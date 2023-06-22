Пользователи Twitter осудили Бербок за слова об Украине

Не так давно глава МИД ФРГ заявила, что германское руководство заинтересовано в поддержке киевского режима в его противостоянии с российским лидером Владимиром Путиным. Эти слова настолько возмутили пользователей социальной сети, что они не скупились на гневные комментарии в адрес Бербок и обрушились на нее с критикой.