Пользователи Twitter осудили Бербок за слова об Украине

Руководитель германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок в очередной раз была подвергнута осуждению на просторах интернета. На этот раз пользователи Twitter после ее слов об Украине предложили дипломату «помолчать».
Не так давно глава МИД ФРГ заявила, что германское руководство заинтересовано в поддержке киевского режима в его противостоянии с российским лидером Владимиром Путиным. Эти слова настолько возмутили пользователей социальной сети, что они не скупились на гневные комментарии в адрес Бербок и обрушились на нее с критикой.
«Вы спросили у граждан Германии, в чьих интересах это делается?» — спросил юзер.
«Просто помолчи», — заявил другой пользователь.
«Не надо говорить о всей Германии. Какое отношение я имею к Украине? Почему я должен платить?» — задался вопросами еще один.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс не может обсуждать прием новых членов в свои ряды в разгар украинского кризиса. Такую точку зрения также высказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.