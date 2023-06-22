В Китае 31 человек погиб и семь пострадали при взрыве газа в популярном барбекю-ресторане

В Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая произошел трагический инцидент, в результате которого погибли более 30 человек. По данным местных властей, взрыв баллона с газом случился в ресторане города Иньчуань. По предварительным данным, причиной стала утечка.