В Китае 31 человек погиб и семь пострадали при взрыве газа в популярном барбекю-ресторане

В Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая произошел трагический инцидент, в результате которого погибли более 30 человек. По данным местных властей, взрыв баллона с газом случился в ресторане города Иньчуань. По предварительным данным, причиной стала утечка.
Жертвами происшествия стали 31 человек, а семеро пострадали. Ситуация на месте происшествия остается напряженной. Органы власти города Иньчуань и региона Нинся-Хуэйского автономного района предпринимают все возможные меры для ликвидации последствий взрыва и помощи пострадавшим.