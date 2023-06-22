Жена владельца пропавшего батискафа оказалась родственницей погибших на «Титанике» супругов

Супруга основателя OceanGate Стоктона Раша, который управлял пропавшим в Атлантическом океане батискафом, оказалась родственницей двух пассажиров, погибших при крушении «Титаника».
Так, Венди Раш является праправнучкой Исидора Штрауса и его жены Иды — двух самых богатых людей, трагически погибших на борту лайнера в 1912 году. Согласно архивным записям, Штраус и его жена были пассажирами первого класса и отказались от места в спасательной шлюпке.
Тело мужчины обнаружили в море почти через две недели после катастрофы, а останки его жены так и не были найдены. Венди Раш является потомком одной из дочерей Штраусов. За основателя OceanGate она вышла замуж в 1986 году, пишет New York Times.