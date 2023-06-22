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Госсекретарь СГ Мезенцев: Белоруссия и Россия должны объединиться из-за давления Запада

Политика
Госсекретарь СГ Мезенцев: Белоруссия и Россия должны объединиться из-за давления Запада

Минск и Москва должны объединиться из-за политики, проводимой коллективным Западом. Такой оценкой ситуации поделился госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, давление западных стран в настоящее время достигло небывалого пика. Речь идет о прессинге по всем фронтам, указал Мезенцев.

«Мы видим сегодня беспрецедентное давление на Беларусь и Россию — экономическое, финансовое, политическое, информационное, фактически — военное», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск приступили к новому этапу в своих взаимоотношениях. К такому выводу пришел глава белорусского государства Александр Лукашенко.

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