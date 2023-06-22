«Люди должны быть подготовленными»: Пригожин озвучил прогноз о второй волне мобилизации в России

Пресс-служба компании «Конкорд» получила запрос от редакции издания «Глас народа». Журналисты попросили его объяснить, почему он считает вторую волну частичной мобилизации неизбежной. Пригожин отметил, что в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции наблюдаются «очень серьезные потери». По его словам, если раньше одна рота выполняла задачи в составе 100 человек, то сейчас — в составе 50 или 60 человек.