Мобилизация позволит провести подготовку россиян на фоне сокращения численности военнослужащих. С таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пресс-служба компании «Конкорд» получила запрос от редакции издания «Глас народа». Журналисты попросили его объяснить, почему он считает вторую волну частичной мобилизации неизбежной. Пригожин отметил, что в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции наблюдаются «очень серьезные потери». По его словам, если раньше одна рота выполняла задачи в составе 100 человек, то сейчас — в составе 50 или 60 человек.
«Когда количество личного состава падает вниз, то естественно и гибель бойцов увеличивается. Поэтому люди должны быть подготовленными. Для этого надо их мобилизовать и готовить», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Основатель ЧВК «Вагнер» ранее высказался о ходе специальной военной операции. По его словам, в настоящее время Пятихатки, северная часть Работино и Урожайная находятся под контролем противника, а российские военнослужащие же жалуются на нехватку личного состава и боеприпасов.