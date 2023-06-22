В Новой Москве мужчина по фамилии Гроза рукой поймал БПЛА над своим участком

Летящий над участком дома беспилотный аппарат поймал местный житель, проживающий в поселении Московский в Новой Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, 49-летний мужчина по фамилии Гроза схватил квадрокоптер голыми руками, дождавшись, когда он снизит высоту полета.
По словам россиянина, дрон стал раздражать жителей частного сектора регулярными полетами над их участками. Кроме того, обнаруженная на БПЛА камера вызвала у мужчины подозрение в нарушении его частной жизни.
После инцидента местный житель сообщил в полицию. Силовики изъяли квадрокоптер и устанавливают личность его владельца.