Роспотребнадзор может ввести запрет на отключение горячей воды в регионах более чем на 14 дней

Роспотребнадзор планирует ввести запрет для муниципальных властей на отключение горячей воды более чем на две недели.
В ведомстве отметили, что сейчас муниципалитеты сами определяют, как долго будет длиться профилактический ремонт. Срок в две недели существует, но носит рекомендательный характер.
«Поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Их нарушение может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней», — сообщает издание «Известия».
Отмечается, что сейчас двухнедельные рамки не всегда удается выдерживать. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан и организаций.