NBC News: Байден застал врасплох американских чиновников выпадом в адрес Си Цзиньпина

Напомним, хозяин Белого дома в ходе выступления перед сторонниками в Калифорнии заявил, что китайский лидер не владел всей информацией о сбитом над США аэростате, из-за чего «сильно расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов». Скандальная фраза «не отражает новый тезис или смену официальной политики администрации», поспешили объясниться в Вашингтоне.