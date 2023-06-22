NBC News: Байден застал врасплох американских чиновников выпадом в адрес Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден застал врасплох американских чиновников, назвав председателя Си Цзиньпина «диктатором». Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, хозяин Белого дома в ходе выступления перед сторонниками в Калифорнии заявил, что китайский лидер не владел всей информацией о сбитом над США аэростате, из-за чего «сильно расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов». Скандальная фраза «не отражает новый тезис или смену официальной политики администрации», поспешили объясниться в Вашингтоне.
«Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина», — пишут журналисты.
Китайская сторона отреагировала на выпад Байдена. МИД КНР выразил протест политику из-за слов в адрес Си Цзиньпина.