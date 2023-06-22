В Ростовской области пожар охватил склад рынка «Классик» на площади 2 тыс. кв. м

На рынке «Классик» в Аксайском районе Ростовской области произошел пожар на складе, где хранилась посуда и электронная техника. Об этом сообщил представитель ГУМЧС России по региону.
Инцидент случился на улице Малое Зеленое кольцо в поселке Янтарный. По предварительной информации, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, но позже она возросла до двух тысяч квадратных метров. На место происшествия прибыли 63 человека и 21 единица техники для ликвидации пожара.
Представитель МЧС уточнил, что возгорание, предварительно, произошло из-за замыкания проводки. Пожар на рынке в Ростовской области локализовали, однако нанесенный ущерб пока не оценен. Принимаются меры для установления причин возгорания и проведения расследования инцидента.