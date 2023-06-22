В Ростовской области пожар охватил склад рынка «Классик» на площади 2 тыс. кв. м

Инцидент случился на улице Малое Зеленое кольцо в поселке Янтарный. По предварительной информации, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, но позже она возросла до двух тысяч квадратных метров. На место происшествия прибыли 63 человека и 21 единица техники для ликвидации пожара.