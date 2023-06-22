Пригожин объяснил, почему общественность не знает правду о ситуации на линии фронта: «Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, почему россияне не знают реального положения дел на фронте во время спецоперации на Украине. Он назвал ложью информацию, которую преподносят общественности.
Пригожин ранее заявлял, что Вооруженные силы Украины уже находятся в 25 км от линии фронта в Запорожье. Журналисты заметили, что слова создателя ЧВК «Вагнер» расходятся с официальными данными. Редакция издания РИА «Новый День» попросила его прокомментировать это заявление.
По словам Пригожина, все дело в том, что на стол президенту несут документы с «тотальным враньем». При этом ЧВК «Вагнер» пускала всех военкоров, когда освобождала Артемовск (Бахмут), чего не скажешь о Минобороны РФ, добавил он.
«Когда мы брали Бахмут, мы пускали туда всех военкоров, вы это хорошо помните, для того, чтобы они видели реальное положение дел. И никто никогда не рассказывал про тысячи уничтоженных танков и бронемашин. Это просто болтовня. Туда никого не пускают, ничего не показывают. Именно из-за того, что там колоссальные проблемы. У [главы МО РФ Сергея] Шойгу и [руководителя Генштаба Валерия] Герасимова подход простой — ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. И этим они и занимаются», — передает заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал реальное положение российской армии в ходе проведения СВО. Он отметил, что в данный момент происходит предательство интересов России. По мнению Евгения Пригожина, страна может однажды проснуться и узнать, что Крым отдан Украине.