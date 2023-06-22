Пригожин объяснил, почему общественность не знает правду о ситуации на линии фронта: «Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили»

По словам Пригожина, все дело в том, что на стол президенту несут документы с «тотальным враньем». При этом ЧВК «Вагнер» пускала всех военкоров, когда освобождала Артемовск (Бахмут), чего не скажешь о Минобороны РФ, добавил он.