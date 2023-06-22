Фигурист Роман Костомаров не испытывает психологических проблем после ампутаций

Российский фигурист Роман Костомаров не испытывает серьезных психологических проблем после ампутаций конечностей. Спортсмен примерил протезы и начал тренироваться.
Олимпийский чемпион в танцах на льду адаптируется к новым условиям жизни после протезирования. Он привыкает к протезам и тренируется, оповестил источник ТАСС.
«Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, все в норме», — поделился он.
Собеседник издания подчеркнул, что адаптация завершится не очень скоро. По его словам, этот процесс займет много времени, передает «360».
Напомним, Костомаров был госпитализирован в январе с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось. В прессе писали, что фигурист перенес сепсис, гангрену и ампутацию конечностей.