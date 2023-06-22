С Новым Годом!

Фигурист Роман Костомаров не испытывает психологических проблем после ампутаций

Спорт
Фигурист Роман Костомаров не испытывает психологических проблем после ампутаций

Российский фигурист Роман Костомаров не испытывает серьезных психологических проблем после ампутаций конечностей. Спортсмен примерил протезы и начал тренироваться.

Олимпийский чемпион в танцах на льду адаптируется к новым условиям жизни после протезирования. Он привыкает к протезам и тренируется, оповестил источник ТАСС.

«Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, все в норме», — поделился он.

Собеседник издания подчеркнул, что адаптация завершится не очень скоро. По его словам, этот процесс займет много времени, передает «360».

Напомним, Костомаров был госпитализирован в январе с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось. В прессе писали, что фигурист перенес сепсис, гангрену и ампутацию конечностей.

#фигурист #костомаров #ампутация