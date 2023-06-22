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Жена Зеленского заявила, что они с мужем живут раздельно

Общество
Жена Зеленского заявила, что они с мужем живут раздельно

Супруга президента Украины Елена Зеленская призналась, что сейчас они с мужем живут раздельно.

По ее словам, такое решение было принято исходя из соображений безопасности. Об этом первая леди Украины рассказала в беседе с газетой Jerusalem Post.

Она отметила, что каждый день ходит в офис на работу, но с главой государства они живут порознь. Так, Зеленский остается ночевать в офисе, а она каждый вечер возвращается домой к детям.

«Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом», — добавила политик.

Квартиру Елены Зеленской ранее национализировали в Крыму. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает телеканал «360».

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