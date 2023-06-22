Актер Садальский отреагировал на новые слухи об алкоголизме звезды «Сватов» Кравченко

Заслуженный артист РСФСР, 71-летний актер театра и кино, а также теле- и радиоведущий Станислав Садальский отреагировал на появление новых слухов об алкоголизме звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко.
Очередной виток слухов на эту тему спровоцировало появление в Сети фотографии с якобы находящейся в алкогольном опьянении Кравченко. Эта ситуация напомнила Садальскому анекдот.
«В пьяном виде, гражданин, мы вас в театр не пустим! — А вон того пустили! — Так это артист, ему выступать!» — написал он в личном Telegram-канале.
Примечательно, что не все поддержали Садальского. Некоторые фолловеры упрекнули артиста в разжигании конфликта, другие — в некрасивом поведении.