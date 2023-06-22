РИА Новости: Байден обнулил договоренности с Китаем из-за провала миссии Блинкена в КНР

По словам аналитика РИА Новости, политик не успел вернуться в Вашингтон из Пекина, как действующий хозяин Белого дома начал высказываться о его рабочей поездке в нелицеприятном свете. Байден заявил, что американская сторона не видит в КНР проблемы. Возникновение на пути Китая «реальных экономических трудностей» играет на руку Соединенным Штатам, заверил президент.