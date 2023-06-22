Журналист Петр Акопов заявил, что американский президент Джозеф Байден обнулил договоренности с официальным Пекином из-за провала миссии государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китае.
По словам аналитика РИА Новости, политик не успел вернуться в Вашингтон из Пекина, как действующий хозяин Белого дома начал высказываться о его рабочей поездке в нелицеприятном свете. Байден заявил, что американская сторона не видит в КНР проблемы. Возникновение на пути Китая «реальных экономических трудностей» играет на руку Соединенным Штатам, заверил президент.
«Сразу же появились версии о том, что он сделал это намеренно. Дескать, в Пекине Блинкен что-то предложил китайцам, они ответили, в Вашингтоне подумали-подумали и сочли предложения неприемлемыми, поэтому Байден дал волю своему языку», — рассказал Акопов, как хозяин Белого дома поставил крест на договоренностях с Китаем после неудачной поездки госсекретаря в КНР.
Ранее сообщалось, что США и КНР должны взять на себя ответственность за поддержание спокойствия в мире. Таким мнением поделился китайский лидер Си Цзиньпин.