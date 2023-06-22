Спецпредставитель президента Лаврентьев отказался проводить в Женеве заседания по Сирии

Женева не является подходящим вариантом для заседаний конституционного комитета по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по сирийским делам Александр Лаврентьев.
Спикер в беседе с РИА Новости пояснил, что Москва не может работать на женевской площадке в силу массы проблем в сфере логистики, а также действия санкций. По его словам, спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен согласился подыскать нейтральную территорию к следующей встрече.
«Площадка Женевы уже окончательно отпадает», — подчеркнул Лаврентьев.
Ранее российская сторона поднимала вопрос о переносе площадки конституционного комитета по Сирии в другое место. Причиной этому стала потеря Швейцарией нейтралитета.