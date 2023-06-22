Спецпредставитель президента Лаврентьев отказался проводить в Женеве заседания по Сирии

Спикер в беседе с РИА Новости пояснил, что Москва не может работать на женевской площадке в силу массы проблем в сфере логистики, а также действия санкций. По его словам, спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен согласился подыскать нейтральную территорию к следующей встрече.