Глава Минтруда Котяков рассказал, в каком случае возможно введение четырехдневной рабочей недели

Идею введения четырехдневной рабочей недели в России оценил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, нет необходимости проведения таких изменений на уровне страны. Однако эта возможность имеется у сотрудников. Они могут воспользоваться ей по договоренности с работодателем.
«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — сообщил он в беседе с РИА Новости.
Также Котяков напомнил, что работник может перейти на шестидневную рабочую неделю. Однако в этом случае работодатель должен будет платить ему сверхурочно, передает телеканал «360».