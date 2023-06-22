Сальдо сообщил об обстреле мостов на границе Херсонской области с Крымом

Проезд машин «в самом скором времени» будет восстановлен, пообещал чиновник. По предварительной оценке, удар нанесен британскими ракетами Storm Shadow. Жертв нет, дорожное покрытие мостов повреждено. Сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжает действовать, организовано движение автомобильного транспорта по резервному маршруту, заключил врио губернатора Херсонщины.