В настоящее время США разжигают противостояние, накачивая мощные оружием Украину. При этом любые попытки к мирным переговорам Белый дом «рубит на корню», подчеркнул Антонов. Он задался вопросом, если за разрушенные дома еще можно заплатить, то как Вашингтон оценит жизни мирных граждан, которые погибли и пострадали от вооруженного конфликта.