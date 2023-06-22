США, виновные в затягивании конфликта на Украине, должны сами платить за восстановление этой страны. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, американская администрация в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Дипломат отметил, что данный конфликт является «следствие многолетних и целенаправленных усилий» Вашингтона по созданию очага напряженности у российских границ.
В настоящее время США разжигают противостояние, накачивая мощные оружием Украину. При этом любые попытки к мирным переговорам Белый дом «рубит на корню», подчеркнул Антонов. Он задался вопросом, если за разрушенные дома еще можно заплатить, то как Вашингтон оценит жизни мирных граждан, которые погибли и пострадали от вооруженного конфликта.