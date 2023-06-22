Минобороны сообщило об отбитой атаке ВСУ на Запорожском направлении

Кроме того, у Макаровки российские военные нанесли поражение готовившимся к наступлению украинским военным. Уничтожены бронемашины, танки и живая сила. В районах Южно-Донецкого, Нескучного и южнее Великой Новоселки армейская авиация уничтожила личный состав, боевые бронированные машины, БМП и танк ВСУ, добавил Чехов. Расчеты ЗРК «Стрела-10» и «Тор» сбили три БПЛА «Фурия» и два дрона «Валькирия». Расчет ЗРК «Оса» сбил беспилотник «Лелека».