Военнослужащие группировки «Восток» на Запорожском направлении отразили украинскую атаку в районе Новоданиловки. Противник понес потери и отступил, сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, севернее Белогорья артиллерией поражен украинский опорный пункт. В районе Пятихаток и Степового нанесен удар по личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ), в районе Новоданиловки уничтожен склад боеприпасов.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе Степногорска уничтожены две САУ «Акация». В Преображенке и Червоной Кринице уничтожены две буксируемые гаубицы. Вертолеты армейской авиации уничтожили живую силу, БТР, БМП, танки и боевые бронированные машины противника в районах Жеребянки, Малой Токмачки и Левадного.
Кроме того, у Макаровки российские военные нанесли поражение готовившимся к наступлению украинским военным. Уничтожены бронемашины, танки и живая сила. В районах Южно-Донецкого, Нескучного и южнее Великой Новоселки армейская авиация уничтожила личный состав, боевые бронированные машины, БМП и танк ВСУ, добавил Чехов. Расчеты ЗРК «Стрела-10» и «Тор» сбили три БПЛА «Фурия» и два дрона «Валькирия». Расчет ЗРК «Оса» сбил беспилотник «Лелека».