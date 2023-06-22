Российские вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил России нанесли удар по пункту управления и бронетехнике украинской армии. Видео боевой работы опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах видно, как вертолет вылетает для выполнения боевой задачи. Уничтожение целей было произведено неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. После чего Ка-52 вернулся на аэродром базирования.
В результате пусков по обнаруженным позиция противника были уничтожены пункт управления и бронетехника украинских националистов. Точную дату и место атаки российскими военными ведомство не уточнило.