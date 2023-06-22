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Минобороны показало архивные материалы первых дней Великой Отечественной войны

Общество
Минобороны показало архивные материалы первых дней Великой Отечественной войны

Министерство обороны России впервые опубликовало ранее неизвестные документы, раскрывающие подробности первых дней Великой Отечественной войны. Материалы, доступные в Telegram-канале РИА Новости, позволяют взглянуть на указания и приказы высокопоставленных командиров.

В документах содержатся приказы о подготовке войск, маскировке позиций, организации светомаскировки городов и перебазировке авиации. В архиве присутствует исторический журнал Черноморского флота, где описано нападение на Севастополь и ответный удар летчиков ЧФ по главной военно-морской базе Румынии.

Наградные листы участников налетов на Констанцу изображены на фото. Публикация этих документов позволяет лучше понять начало Великой Отечественной войны и выразить уважение к героическим поступкам советских военных.

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