Минобороны показало архивные материалы первых дней Великой Отечественной войны

Министерство обороны России впервые опубликовало ранее неизвестные документы, раскрывающие подробности первых дней Великой Отечественной войны. Материалы, доступные в Telegram-канале РИА Новости, позволяют взглянуть на указания и приказы высокопоставленных командиров.
В документах содержатся приказы о подготовке войск, маскировке позиций, организации светомаскировки городов и перебазировке авиации. В архиве присутствует исторический журнал Черноморского флота, где описано нападение на Севастополь и ответный удар летчиков ЧФ по главной военно-морской базе Румынии.
Наградные листы участников налетов на Констанцу изображены на фото. Публикация этих документов позволяет лучше понять начало Великой Отечественной войны и выразить уважение к героическим поступкам советских военных.