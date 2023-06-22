Минобороны показало архивные материалы первых дней Великой Отечественной войны

В документах содержатся приказы о подготовке войск, маскировке позиций, организации светомаскировки городов и перебазировке авиации. В архиве присутствует исторический журнал Черноморского флота, где описано нападение на Севастополь и ответный удар летчиков ЧФ по главной военно-морской базе Румынии.