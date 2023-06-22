Командир Т-90М с позывным «Перун» оценил боевую мощь российских танков

Украинские боевики пытаются спрятаться в землю при виде российских танков Т-90М в надежде избежать его залпа. Об этом рассказал командир экипажа боевой машины с позывным «Перун».
По его словам, танк отлично зарекомендовал себя в ходе СВО на Украине. Он используется в качестве поддержки штурмовых отрядов. Военный отметил, что враг начинает искать пути отступления едва заметив Т-90М.
«Противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели», – заявил «Перун».
Командир отметил, что противнику сложно заметить российский танк с помощью тепловизионных прицелов. Такой эффект достигается благодаря теплозащитному кожуху.