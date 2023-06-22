Кеннеди-младший упрекнул Байдена за прерванные дипломатические контакты с Россией

Он напомнил, что президент США Теодор Рузвельт встречался с главой СССР Иосифом Сталиным. Встречались Джон Кеннеди и Никита Хрущев, Ричард Никсон и Леонид Брежнев, Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Политик задался вопросом, может ли Байден встретиться с президентом России Владимиром Путиным.