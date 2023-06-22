Кеннеди-младший упрекнул Байдена за прерванные дипломатические контакты с Россией

Роберт Кеннеди-младший заявил, что президент США Джо Байден свел дипломатические контакты с РФ к обмену угрозами. Он напомнил, что американские лидеры встречались с главами СССР даже в разгар Холодной войны.
«Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями», — сказал Кеннеди-младший.
Он напомнил, что президент США Теодор Рузвельт встречался с главой СССР Иосифом Сталиным. Встречались Джон Кеннеди и Никита Хрущев, Ричард Никсон и Леонид Брежнев, Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Политик задался вопросом, может ли Байден встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Роберт Кеннеди-младший рассчитывает на выдвижение в президенты от Демократической партии США. Однако фаворитом внутрипартийных праймериз считается действующий глава Белого дома Джо Байден.