Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил факт атаки на штаб-квартиру в Киеве

Штаб-квартира ГУР Минобороны Украины, которая расположена в столице страны, подвергалась атаке. Это в эфире телеканала «Киев» подтвердил спикер ведомства Андрей Юсов.
«Главное, что мы должны знать: да, атаки были», — сказал он.
В мае текущего года Министерство обороны РФ официально сообщило о серии ударов, проведенных российскими военными по центральным украинским объектам, ответственным за принятие решений. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские беспилотники оказались в Москве именно в ответ на эти действия.
Оборонное ведомство также информировало о проведении массированного ракетного удара 29 мая по украинским аэродромам, радиолокационным постам и командным пунктам. Жители Киева подтвердили эту информацию, рассказывая местным СМИ о звуках взрывов вблизи штаб-квартиры ГУР, расположенной на Рыбальском острове в Днепре. В дополнение к этому бывший депутат Верховной рады Илья Кива, заявил о полном разрушении штаб-квартиры.