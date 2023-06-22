Спикер ГУР МО Украины Юсов подтвердил факт атаки на штаб-квартиру в Киеве

В мае текущего года Министерство обороны РФ официально сообщило о серии ударов, проведенных российскими военными по центральным украинским объектам, ответственным за принятие решений. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские беспилотники оказались в Москве именно в ответ на эти действия.