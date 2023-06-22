«РВ»: украинский танк раздавил бронемашину MaxxPro после удара российского дрона «Ланцет»

В то время, когда танк осуществлял маневр, по нему был совершен удар российским дроном-камикадзе «Ланцет». В результате этого инцидента танкисты не смогли избежать столкновения с MRAP MaxxPro и наехали на него. Сообщается, что подбитая бронемашина была эвакуирована танком Т-72 ВСУ.