Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и нескольких областях

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Сирены звучат на востоке и на юге страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Тревогу подали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Сигнал пойти в укрытие также звучит в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным российских властей, взрыв был организован спецслужбами киевского режима.