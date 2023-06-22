Сальдо: Херсонская область ощущает поддержку от всей России при устранении последствий наводнения

В эфире радиостанции «Таврия» Сальдо выразил признательность за поддержку, которую регион получает от всей России. Он отметил, что страна обладает значительными материальными, финансовыми и другими возможностями, которые направлены на восстановление разрушенного. Помощь поступает от всех регионов, что свидетельствует о единстве и солидарности в решении проблемы.