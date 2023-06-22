Сальдо: Херсонская область ощущает поддержку от всей России при устранении последствий наводнения

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион активно восстанавливается после наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС и ощущает поддержку от всей России. Информацию об этом передает РИА Новости.
В эфире радиостанции «Таврия» Сальдо выразил признательность за поддержку, которую регион получает от всей России. Он отметил, что страна обладает значительными материальными, финансовыми и другими возможностями, которые направлены на восстановление разрушенного. Помощь поступает от всех регионов, что свидетельствует о единстве и солидарности в решении проблемы.
По его словам, киевские власти, которые являются ответственными за разрушение плотины Каховской ГЭС, причинили вред правобережной части Херсонской и Днепропетровской области. Эти территории находятся под их контролем.