Представительство ДНР: украинские войска выпустили 10 снарядов по Горловке

Украинские войска ударили по Горловке из РСЗО, выпустив 10 снарядов. Подробностями происшествия поделилось представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Обстоятельства атаки уточняются.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что киевский режим выпустил несколько ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Гольмовскому. Населенный пункт находится в Никитовском районе города.
Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают мирные районы ДНР. Недавно в ходе вражеской атаки был поврежден детский сад в Донецке.