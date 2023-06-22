Сальдо: у ВСУ много разговоров, но мало возможностей для наступления в Херсонской области

Возможное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области будет обречено на провал. С таким заявлением в эфире радиостанции «Таврия» выступил врио губернатора области Владимир Сальдо.
«Все, что связано с возможным наступлением ВСУ, то разговоров много, но возможностей мало», — подчеркнул он.
Возможное украинское наступление в регионе «обречено на провал». Украинские военные и их техника будут уничтожены, заверил Сальдо. Если ВСУ решатся на наступление в Херсонской области, первой бросят пехоту из мобилизованных граждан, за которой пойдут заградотряды из боевиков, уверен врио губернатора региона.