Сальдо: у ВСУ много разговоров, но мало возможностей для наступления в Херсонской области

Возможное украинское наступление в регионе «обречено на провал». Украинские военные и их техника будут уничтожены, заверил Сальдо. Если ВСУ решатся на наступление в Херсонской области, первой бросят пехоту из мобилизованных граждан, за которой пойдут заградотряды из боевиков, уверен врио губернатора региона.