Юшков: в Германии боятся, что Украина может оставить Европу зимой без российского газа

Поводом для стресс-теста являются опасения Берлина, что, если Украина откажется продлить истекающий в следующем году контракт на транзит российского газа, страна может остаться без голубого топлива. Наибольшее беспокойство у властей ФРГ вызывает возможность наступления холодной зимы, так как в этом случае нет уверенности, что Германия справится с отопительным сезоном. Ведь предыдущие несколько зим выдались теплыми.