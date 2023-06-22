Юшков: в Германии боятся, что Украина может оставить Европу зимой без российского газа

Украина одним своим шагом может обречь всю Европу на холодную зиму, и именно поэтому в Германии, которая и так уже получает очень мало трубопроводного российского газа, собираются провести проверку готовности к ЧС.
Об этом в беседе с изданием «Народные Новости» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Федеральное сетевое агентство Германии планирует провести однодневные учения на случай, если поставки российского газа в страну будут остановлены.
Поводом для стресс-теста являются опасения Берлина, что, если Украина откажется продлить истекающий в следующем году контракт на транзит российского газа, страна может остаться без голубого топлива. Наибольшее беспокойство у властей ФРГ вызывает возможность наступления холодной зимы, так как в этом случае нет уверенности, что Германия справится с отопительным сезоном. Ведь предыдущие несколько зим выдались теплыми.
Как отмечает Bloomberg, запланированный на сентябрь стресс-тест, станет в Германии первым подобным учением. Участие в нем примут территории нескольких федеральных земель, а также несколько компаний поставщиков газа и сетевых операторов. Внимание в ходе учений будет уделено способности энергетиков принимать решения и коммуницировать в условиях ЧС.
По словам Игоря Юшкова, глобального значения для Евросоюза данный стресс-тест иметь не будет, потому что теоретически европейцы понимают, как действовать, чтобы пережить отопительный сезон.
«Сейчас страны ЕС проводят стресс-тесты, чтобы понять, как пройти нормальную зиму. Потому что у них нет опыта выживания без российского газа при низких температурах. В крайний раз зима была теплой. Потому что при обычной зимней температуре, возможно, нужно будет ограничить в определенных моментах промышленных потребителей в вопросе ежесуточной подачи газа», – объяснил эксперт.
В Германии и в целом по Европе промышленное потребление газа и так сокращается, и поэтому в экономике ФРГ второй квартал подряд отмечается рецессия – экономический спад. В этой ситуации, при условии сохранения нынешнего низкого уровня потребления энергоресурсов, газа, запасенного в европейских подземных хранилищах, теоретически может хватить для прохождения предстоящего отопительного сезона.
Но дело, по словам Юшкова, даже не в том, что немцам может физически не хватить газа будущей зимой, а в том, что цена на голубое топливо в случае морозной или даже стандартной зимы могут сильно вырасти.
«Поэтому здесь вопрос, скорее, экономии, нежели физической нехватки», – объяснил эксперт.
До сих пор, добавил он, Германия продолжает получает весь потребляемый ею газ транзитом через украинскую территорию. Ежедневно по украинской газотранспортной системе из России поступает 42-42 миллиона кубометров газа, которые затем распределяются по европейским странам – Чехии, Словакии, Германии, Италии, Австрии, Франции.
«Всем достается понемножку. Вся Европа получает крайне мало газа. Поэтому очевидно, что и Германия получает крайне мало газа. В целом, если взять все российские трубопроводные поставки, то можно увидеть, что доля Германии упала с 34-36% до 5%», – отметил Юшков.
И в этой ситуации Украина, может одним шагом – просто перекрыв транзит российского газа – обеспечить Европе очень холодную зиму. И в Германии этого опасаются, заключил эксперт-энергетик.