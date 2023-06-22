Госдеп США не ждет изменения графика контактов с КНР после слов Байдена о Си Цзиньпине

Байден ранее заявил, что Си Цзиньпин не был в должном объеме осведомлен о ситуации со сбитым американскими военными китайским воздушным шаром. Китайский лидер сильно расстроился, так как это «большой конфуз для диктаторов», отметил глава Белого дома.