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Госдеп США не ждет изменения графика контактов с КНР после слов Байдена о Си Цзиньпине

Политика
Госдеп США не ждет изменения графика контактов с КНР после слов Байдена о Си Цзиньпине

Госдепартамент не ожидает, что высказывания президента США Джо Байдена о главе Китая Си Цзиньпине скажутся на графике контактов двух стран. Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Патель.

Байден ранее заявил, что Си Цзиньпин не был в должном объеме осведомлен о ситуации со сбитым американскими военными китайским воздушным шаром. Китайский лидер сильно расстроился, так как это «большой конфуз для диктаторов», отметил глава Белого дома.

«Мы продолжаем всецело ожидать будущих контактов в должное время. Мы будем продолжать планирование соответствующим образом на будущее», — сказал Патель.

Байден высказался о китайском коллеге после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР. Патель в ответ на вопрос, прошла ли эта поездка впустую, ответил, что «абсолютно нет».

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