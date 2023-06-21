CNN: обвиняемый в «сливе» документов Пентагона Тейшейра отказался признавать вину

Бывший сотрудник разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии Джек Тейшейра который был арестован по обвинению в утечке секретных документов Пентагона, не признал свою вину в суде. Об этом сообщает CNN
Весной ему было официально предъявлено обвинение в изъятии, хранении и передаче секретной информации, связанной с военным ведомством. Однако Тейшейра до сих пор отрицает свою причастность к указанным преступлениям.
Дело остается в процессе, а суд будет продолжать рассмотрение обстоятельств данного дела. В настоящее время остается открытым вопрос о виновности бывшего военного.