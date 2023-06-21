Дробницкий: неловкие слова Байдена о Си Цзиньпине имели двойную цель

У Америки, по его словам, нет выбора – ей приходится продолжать играть роль мирового гегемона. А это неизбежно ведет к конфронтации США с Китаем. В итоге даже в то время, когда Блинкен находился с визитом в Пекине, Штаты продолжали вводить против китайских компаний санкции. К тому же Вашингтон, несмотря на риторику высокопоставленных политиков, продолжает активно поддерживать Тайвань.