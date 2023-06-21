Дробницкий: неловкие слова Байдена о Си Цзиньпине имели двойную цель

Неловкая речь президента США Джо Байдена, в которой он назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором, была вызвана необходимостью сгладить впечатление от визита в КНР госсекретаря Энтони Блинкена и продемонстрировать Пекину, что Соединенные Штаты по-прежнему являются гегемоном.
Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Напомним, ранее американский президент Джо Байден, выступая на благотворительном мероприятии в штате Калифорния, прокомментировал весенний скандал с китайским метеозондом, который в течение нескольких дней летал над территорией США и в конце концов был сбит американскими военными.
Как отметил по этому поводу Байден, китайский лидер Си Цзиньпин не обладал информацией о ситуации в полной мере и «очень расстроился» из-за произошедшего, так как подобные ситуации являются «большим конфузом для диктаторов».
В ответ МИД КНР выразил Вашингтону протест, назвав слова главы Белого дома безответственной открытой провокацией, нарушающей дипломатический этикет.
По мнению Дмитрия Дробницкого, Джо Байден, выступая в Калифорнии с речью, пытался одновременно поддержать американцев и не разозлить китайцев, и в итоге у него вышло нечто невразумительное.
«Байдену необходимо было подобное заявление, чтобы США не казались слабыми по отношению к Китаю. Но сделать это надо было максимально незаметно. Поэтому и была выбрана непубличная речь Байдена. Тем не менее выступление стало предметом для широкого обсуждения», – рассуждает политолог.
При этом он отметил, что состоявшаяся накануне встреча главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином прошла на удивление спокойно, ведь все подобные встречи ранее заканчивались скандалом.
В этот раз Пекин дал ясно понять главе американского внешнеполитического ведомства, что ответом на любое его неосторожное слово станет окончательный отказ от переговоров.
«На фоне этого Байдену надо было как-то прокомментировать поездку [Блинкена]. С одной стороны, он должен был поддерживать образ США как гегемона, а с другой – ему нужно заискивать перед Китаем. Необходимость сочетания двух этих элементов и привела к такой неловкой речи», – считает американист.
У Америки, по его словам, нет выбора – ей приходится продолжать играть роль мирового гегемона. А это неизбежно ведет к конфронтации США с Китаем. В итоге даже в то время, когда Блинкен находился с визитом в Пекине, Штаты продолжали вводить против китайских компаний санкции. К тому же Вашингтон, несмотря на риторику высокопоставленных политиков, продолжает активно поддерживать Тайвань.
И на этом фоне отдельные высказывания Джо Байдена не имеют большого значения, тем более, что они укладываются в общую картину американо-китайских взаимоотношений, заключил эксперт.