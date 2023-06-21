Мединский: Запад целенаправленно сорвал мирное решение конфликта на Украине

Запад целенаправленно сорвал переговорный процесс между Россией и Украиной. Такое мнение выразил бывший глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский.
По его словам, Киев находился «в шаге» от дипломатического урегулирования конфликта и подписания Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности страны. Однако, уверен Мединский, такой сценарий противоречил интересам западных политиков, из-за чего они решили сорвать переговоры.
«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев», — заявил он.
Представители России и Украины последний раз встречались весной прошлого года. Затем президент Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Москвой, пока страной руководит его российский коллега Владимир Путин.