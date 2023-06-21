Мединский: Запад целенаправленно сорвал мирное решение конфликта на Украине

По его словам, Киев находился «в шаге» от дипломатического урегулирования конфликта и подписания Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности страны. Однако, уверен Мединский, такой сценарий противоречил интересам западных политиков, из-за чего они решили сорвать переговоры.