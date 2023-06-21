Кедми: украинская армия не в силах прорвать российскую оборону

Украинские войска кладут в рамках наступательной операции все больше людей и техники, но не могут дойти даже до передовой линии российской обороны. А ведь ВС РФ со своей стороны еще даже не начали как следует отвечать.
Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» напомнил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого украинское контрнаступлении это не более чем разрекламированный трюк.
При этом эксперт подчеркнул, что действия украинской армии, строго говоря, нельзя даже назвать контрнаступлением, это попытка наступления.
«Нет никакого контрнаступления. Контрнаступление – это когда одна сторона наступает, а другая выступает против нее. Но российская армия не наступает, поэтому это не контрнаступление, а наступление украинской армии, – объяснил Кедми. – Чтобы представить его в более положительном свете, они должны постоянно говорить о контрнаступлении. Российская армия, как говорил президент России, даже еще не начала воевать».
А между тем, добавил политолог, положение на поле боя складывается вполне ожидаемо – судя по соотношению сил, качеству, количеству, дислокации и всему прочему, ясно, насколько правильной была российская тактика. Ведь ВСУ не могут дойти даже до передовых оборонительных позиций российских войск.
«Ради этого они кладут все больше и больше людей и техники. У них нет никаких сил, чтобы прорвать линию обороны, которую поставила Россия, даже в том виде, в котором Россия сейчас ее использует. Это еще не самое лучшее, что Россия продемонстрировала в области минирования», – отметил военный эксперт.
А у России для Украины припасено еще «много неожиданностей», которые со временем украинским войскам еще предстоит почувствовать.
Также Кедми прокомментировал заявление Пентагона о том, что потери ВСУ в ходе нынешней наступательной операции были в США ожидаемы.
По словам эксперта, ни американцев, ни европейцев, ни хунту, которая управляет Украиной, не беспокоит гибель украинцев на поле боя. Каждая из сторон, убежден политолог, играет в свою игру и старается только использовать информацию таким образом, чтобы оболванить собственное население.