Пресс-служба ЕР опровергла слухи о ранении секретаря генсовета партии Турчака

Пресс-служба партии «Единая Россия» высказалась по поводу слухов о том, что секретарь генерального совета политсилы Андрей Турчак был ранен.
Не так давно авторы Telegram-канала Brief опубликовали пост, в котором сообщили, что политического деятеля прооперировали после получения увечий. Корреспонденты РИА Новости в ходе разговора с пресс-службой партии спросили, является ли эта информация достоверной.
«Нет», — ответили в ЕР.
Ранее киевский режим запретил на территории Украины деятельность 13 партий и организаций РФ. В санкционном перечне оказались «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и другие политсилы.