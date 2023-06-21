Глава Якутии сообщил о сокращении на 46 млрд рублей затрат на строительство моста через Лену

Глава региона рассказал, что часть ранее принятых решений была пересмотрена. Он упомянул в этом числе планы, связанные с подъездными путями, завышенные оценки по насыпям и другие «излишества». Общая оценка может сократиться с 176 млрд до 130 млрд рублей.