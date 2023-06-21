The Wall Street Journal: Запад вынудит режим Зеленского пойти на соглашение с Россией

Публицист уверен, что «всесторонняя западная поддержка» останется в рамках контрнаступления ВСУ. В конечном итоге Киев будет вынужден пойти на компромисс с Москвой. Кроме того, окончание конфликта может открыть Украине дорогу к членству в НАТО, уверен Галстон.