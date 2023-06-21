The Wall Street Journal: Запад вынудит режим Зеленского пойти на соглашение с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на мирные переговоры с Россией. К такому выводу пришел автор The Wall Street Journal Уильям Галстон.
Публицист уверен, что «всесторонняя западная поддержка» останется в рамках контрнаступления ВСУ. В конечном итоге Киев будет вынужден пойти на компромисс с Москвой. Кроме того, окончание конфликта может открыть Украине дорогу к членству в НАТО, уверен Галстон.
«Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться <...> Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев», — подчеркнул он.
Ранее в Киеве заявили, что ожидают приглашения страны в состав Североатлантического альянса с открытой датой. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.