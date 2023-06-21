Пригожин указал на последствия контрнаступления украинской армии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг фейковость своих заявлений о контрнаступлении ВСУ и рассказал о его последствиях. Комментарий главы «музыкантов» для Telegram-канала Verum Regnum публикует его пресс-служба.
«Я, по-моему, однозначно сказал о том, что то, что нам рассказывают в эфире о контрнаступлении ВСУ, не соответствует действительности. Посмотрите на те карты, которые находятся в интернете, и на те доказательства, где что взяли ВСУ. Это большие территории, которые мы потеряли. У нас нет этого права», — отметил глава «оркестра».
Пригожин ранее рассказал о ситуации на передовой и последствиях украинского контрнаступления для России. При замалчивании проблем мы можем остаться и без армии, и без страны, считает основатель ЧВК «Вагнер».