BM: расчеты российских ЗРК С-300 обманули разведку ВВС США

Пилоты ВВС США клюнули на хитрость российских расчетов ПВО, которые несут службу на границе РФ. Такими сведениями поделился болгарский военный эксперт Бойко Николов.
По словам аналитика ранее американские военные неоднократно жаловались на систему противоздушной обороны России. По данным издания Bulgarian Military, российский ЗРК С-300 помешал самолетам ВВС США провести разведывательную миссию у российских границ. Пилоты истребителя F-35 не смогли найти на радарах ракетный комплекс С-300ПМУ-1, передает «ПолитРоссия».
«F-35 не смог идентифицировать С-300ПМУ-1 как таковой, потому что российская ПВО действовала в режиме боевого резерва», — констатировал обозреватель Bulgarian Military.
В статье указано, что бывший полковник ВВС США Крейг Андрле признался, ранее он не сталкиваться с подобным режимом работы российских ПВО, которые просто исчезли с американских радаров.